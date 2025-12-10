De manera coordinada se realizó una nueva reunión para la planificación de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, en la que también se desarrolló el Seminario de Jefes de Misión, con la asistencia de representantes de los países participantes, dirigentes del Comité Paralímpico de Las Américas (AmPC), la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz y el director de las justas, Elmer Jiménez Silva.

El desarrollo se revisó los avances y evaluación de los escenarios deportivos, dando pasos finales rumbo al evento que se disputará del 5 al 16 de julio de 2026.

El director de los Juegos Parasuramericanos, Elmer Jiménez Silva, destacó que la organización cierra la vigencia 2025 con resultados significativos tras una etapa de planeación extensa y exhaustiva, desarrollada bajo altos estándares de calidad.

Comité de los Juegos Parasuramericanos /Cortesía

Resaltó el compromiso del equipo técnico, operadores, coordinadores y entidades aliadas, entre ellas el Ministerio del Deporte, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, así como la presencia de la ministra del Deporte durante las sesiones de trabajo.

Por su parte, la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, resaltó que el país entra en la recta final hacia un evento trascendental para Valledupar, el departamento del Cesar y Colombia.

“El mensaje es claro: estamos listos y Valledupar se la ha jugado con toda y la idea es garantizar un evento de alto nivel, el cual servirá como plataforma clave de preparación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028”, afirmó.

Desde el Comité Paralímpico de las Américas (AmPC), su presidente, Julio Cesar Ávila, subrayó el momento de crecimiento que vive el deporte paralímpico en la región y la importancia de mantener los Juegos Parasuramericanos dentro del ciclo rumbo al 2028. Valoró el respaldo del Gobierno nacional al movimiento paralímpico y elogió el trabajo que viene realizando el Comité Paralímpico Colombiano y el Comité Organizador Local.

“De nuestra parte, invitamos a la comunidad de Valledupar para que acompañe de manera activa a los Juegos Parasuramericanos 2026, porque van a recibir a los mejores representantes del continente. Es un mensaje que también damos en el extranjero, para que visiten y vivan estos Juegos, con la seguridad que la organización trabaja para garantizar escenarios accesibles, turismo inclusivo y unas condiciones idóneas para disfrutar de unos juegos que marcarán un hito para la región”, indicó el presidente de AmPC.

Asimismo se revisaron los avances en infraestructura deportiva, logística operativa, accesibilidad, voluntariado, transporte, alojamiento y los planes estratégicos que marcarán la recta final hacia el evento.