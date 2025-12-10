En las últimas horas, el Ejército Nacional informó que soldados Batallón de Ingenieros N° 70 de la Décima Brigada, en el sector La Casona de la vereda Montañita, municipio de Valledupar, tras fuertes combates lograron la muerte en desarrollo de operaciones militares de un presunto integrante de la subestructura Francisco José Morelo Peñate del GAO ‘Clan del Golfo’.

Durante la maniobra militar también se capturó a dos sujetos presuntos integrantes de este GAO, uno de ellos resultó herido durante el enfrentamiento, quien, al parecer, sería cabecilla zona.

A esta persona, según el Ejército, de inmediato le prestaron los primeros auxilios por parte de los enfermeros de combate y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde finalmente fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Asimismo lograron la incautación de importante material de guerra, entre ellos: 02 fusiles AK-47, una pistola con proveedor, 06 escopetas, municiones de diferentes calibres, 03 equipos de campaña y 10 proveedores para fusil; elementos empleados para intimidación a la población y para el sostenimiento de economías ilícitas en esta región del Cesar.

Adicionalmente, el Ejército indicó que este resultado se suma a las más de 18 capturas realizadas por la Brigada en los últimos 10 días en la capital del departamento.