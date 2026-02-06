El samario Enrique Acuña Morales y la barranquillera Andrea Manrique Cantillo, egresados de la Universidad del Magdalena, en Licenciatura en Matemáticas y Física e Ingeniería Sanitaria y Ambiental, respectivamente, hacen parte de una misión científica a la Antártida, que investiga la relación entre los océanos polares y los eventos climáticos extremos que afectan el planeta.

Leer más: Dimar advierte mar de fondo en las costas del Caribe colombiano por nuevo frente frío

La travesía forma parte de la XII Expedición Antártica Colombiana, que se realiza en cooperación internacional con el Instituto Politécnico Nacional de México y científicos de Ucrania, país este que facilita el acceso al continente blanco a través de su buque rompehielos ‘Noosfera’ y la estación científica Vernadsky.

Actualmente la tripulación navega sobre aguas antárticas, tras superar el exigente paso de Drake, uno de los corredores marítimos más desafiantes del mundo.

“Ya estamos observando hielo, fauna marina y un paisaje que impresiona y emociona”, comentó la investigadora barranquillera Andrea Manrique.

Ver también: ¡Guacherna pasada por agua!: Ideam advierte nuevas lluvias por frente frío

La expedición tendrá una duración aproximada de un mes y contempla trabajo de campo, toma de muestras y cooperación con científicos de Ucrania, Chile, Republica Checa y México.

Desde el ‘Continente Blanco’, los investigadores colombianos mantendrán comunicación permanente con las instituciones que representan.

El proyecto

La investigación en la que participan los dos egresados de la Unimagdalena busca caracterizar la estructura vertical de las olas de calor marinas y analizar su impacto en los procesos biogeoquímicos y en el clima global.

El estudio pone especial atención en cómo el calentamiento anómalo del océano en zonas cercanas a la península Antártica puede estar conectado con sequías, lluvias extremas y otros fenómenos que hoy afectan regiones tropicales y subtropicales, como el Caribe colombiano.

El samario Enrique Acuña Morales, investigador del Instituto Politécnico Nacional de México, manifestó que el proyecto nace de una convocatoria internacional del Programa Antártico Colombiano.

Le sugerimos: El tercer regreso de Junior a su vieja casa

“Presentamos una propuesta que fue evaluada y aprobada por su alineación con los objetivos científicos del encargo”, agregó el doctor en Matemática y Física.

Por su parte la ingeniera Ambiental barranquillera, Andrea Manrique Cantillo, comentó que “la expedición es el resultado de un proceso riguroso de selección y preparación”.

“Para mí, es una oportunidad invaluable de aprendizaje junto a científicos de distintas naciones y trayectorias”, dijo.

Orgullo Unimagdalena

La participación en la expedición de Morales Acuña y Manrique Cantillo, marca un hito histórico para la Universidad del Magdalena, al convertirse en los primeros egresados en integrar una expedición científica a la Antártida, un privilegio al que accede apenas el 0,02 por ciento de la población mundial dedicada a la investigación.

“Somos hijos de la Universidad del Magdalena y llevar el nombre de nuestra alma máter hasta este punto del planeta es un orgullo inmenso”, aseveró Morales.

Le recomendamos: Colapso en el sistema de contratación del Icbf deja en el limbo el talento humano a contratar

La ingeniera ambiental barranquillera Andrea Manrique Cantillo resaltó el valor académico y humano de la experiencia y destacó que “todo esto ha sido posible gracias a la formación que recibí en la Unimagdalena”.

“Estamos representando a Colombia y México, pero en nuestro corazón va nuestra alma máter”, precisaron.

Con esta participación, la Casa de Estudios reafirma el impacto de su formación académica y el papel de sus egresados en la generación de conocimiento científico de alto nivel, contribuyendo a la compresión de los desafíos climáticos globales desde uno de los territorios estratégicos del planeta.