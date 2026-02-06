No es algo nuevo. Junior ya ha tenido varios regresos al estadio Romelio Martínez, su primera casa en el fútbol profesional, después de que se mudó al estadio Metropolitano Roberto Meléndez, inaugurado el 11 de mayo de 1986, con un partido amistoso entre el conjunto rojiblanco y la selección de Uruguay, que concluyó con triunfo celeste 2-1. Enzo Francescoli y Jorge ‘Polilla’ Da Silva anotaron los goles charrúas. José ‘Perilla’ Angulo convirtió el tanto del descuento.

‘El Tiburón’ ya había regresado al escenario de la calle 72, cuando se encontraba vetusto y descuidado, en el segundo semestre de 2010, con motivo del cerramiento del Roberto Meléndez al cual le estaban sustituyendo el gramado de cara al Mundial Juvenil Colombia-2011.

El conjunto caribeño, que acababa de coronarse campeón del primer semestre y que en ese entonces era dirigido por Diego Umaña, disputó tres partidos de Liga en los que no pudo cosechar victorias. Igualó 1-1 ante Tolima (1 de agosto), cayó 2-0 ante Quindío (29 de agosto) y empató 1-1 ante Medellín (5 de septiembre). Los únicos dos goles rojiblancos en ese trío de juegos fueron anotados por Giovanni Hernández a través de tiros libres.

Página de EL HERALDO sobre el desarrollo del partido entre Junior y Deportes Tolima en 2010.

Antes de los tres juegos de 2010, Junior acumulaba 24 años, dos meses y 27 días sin acción liguera en el Romelio. Se habían jugado, en distintos momentos, compromisos amistosos o de Copa Colombia. El último choque por Liga en el recinto futbolero, antes del traslado del equipo al Metropolitano, había sido el 4 de mayo de 1986, cuando el peruano Julio César Uribe y Rolando Campbell anotaron dos goles que significaron la victoria 2-0 sobre Santa Fe. Fue una despedida triunfal de la casa.

El Heraldo Cubrimiento de EL HERALDO al partido entre Junior y Deportes Tolima, en el regreso al estadio Romelio Martínez en 2010.

El segundo regreso se presentó el 29 de julio de 2018, cuando Junior derrotó 3-0 al Deportivo Pasto, con goles Jarlan Barrera, de tiro libre; Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez.

El Heraldo El cubrimiento de la victoria de Junior 3-0 sobre Deportivo Pasto en 2018.

Los dirigidos por Julio Comesaña, en ese entonces, jugaron con un Romelio renovado y radiante por todas las refacciones a las que fue sometido para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputaban por esos días en la ciudad.

El equipo se vio en la necesidad de retornar al histórico templo por el mal estado en que quedó el gramado del ‘Metro’ después de la ceremonia de apertura de las justas Barranquilla-2018.

Entre el 5 de septiembre de 2010, cuando concluyó el primer retorno, y el 29 de julio de 2018, día en que se inició el segundo, pasaron siete años, 10 meses y 24 días.

El Heraldo Así registró EL HERALDO el retorno de Junior al Romelio en 2018.

Aquel reencuentro con la nostalgia en 2018 solo se extendió dos partidos. En el último, Junior repitió la dosis y goleó 3-0 al Atlético Huila con doblete de Lucho Díaz y un gol de Gabriel Fuentes, el 12 de agosto. Desde esa fecha, ‘el Tiburón’ no juega un partido liguero en el Romelio.

Es decir, Junior jugará de nuevo la Liga en el antiguo y querido escenario luego de siete años, seis meses y 26 días, este sábado, a partir de las 8:30 p.m., frente al Chicó FC. La gran diferencia de esta tercera ocasión es que no será por tres o dos partidos nada más, es todo un semestre.

El Heraldo Así registró EL HERALDO el previo del partido entre Junior y Deportes Tolima el 1 de agosto de 2010.

En todo ese período, Junior jugó en el Romelio el partido de ida por la Superliga 2020, frente al América (derrota 2-1), 8 de septiembre de 2020, y el duelo de Copa Libertadores, contra River Plate (1-1), el 12 de mayo de 2021.

El choque ante los escarlatas marcó el reinicio del fútbol colombiano en medio de la pandemia del coronavirus. No hubo público en las tribunas. Tampoco en el choque ante River, que también se hizo en medio de la crisis sanitaria, y se llevó al Romelio porque brindaba mejores opciones de seguridad en medio del llamado estallido social que se vivía en el país por aquellos días.

De todas formas, las bombas molotov se escuchaban en el estadio y los gases lacrimógenos de las protestas alcanzaron a sentirse en un momento del juego ante el encopetado equipo argentino.

Lo de mañana, debe ser distinto, después de La Guacherna, habrá una fiesta futbolera y liguera en la vieja casa.