La reciente ceremonia de graduación de la Universidad del Magdalena vivió uno de los momentos más emotivos cuando Luis Miguel Ospino Abuabara, celebró su grado de Ingeniero Civil desde Francia, donde realiza un curso de doble titulación. Lo hizo a través de una videollamada, demostrando que la educación y el esfuerzo trasciende fronteras.

Al tiempo que su madre Jacibe Abuabara lo representaba físicamente en el solemne acto, el joven, por vía celular y rompiendo el protocolo, saludó a los asistentes y compartió su alegría con el rector Pablo Vera Salazar.

“Estoy feliz de estar con mis colegas. Es un día especial para todos nosotros y felicito a mis compañeros por haber llegado tan lejos”, dijo emocionado el graduando.

Del programa talento

De 28 años y oriundo de San Sebastián, Magdalena, Luis Miguel Ospino aseguró que este momento quedará retratado para toda su vida. “Aunque estoy por videollamada, algo que no es muy común, me siento presente”, agregó.

Comentó que sin el programa Talento Magdalena no hubiera podido realizar estudios universitarios, por eso agradeció al rector Pablo Vera por haber creado el programa y a la Oficina de Relaciones Internacionales, por poder salir del país.

Luis Miguel se convirtió en uno de los graduados del programa, luego de obtener el mejor resultado en las Pruebas Saber 11 de la Institución Educativa ‘Las Mercedes’, ubicada en el corregimiento Las Margaritas, de San Sebastián de Buenavista, al sur del Magdalena.

Con ello se hizo acreedor a beneficios y paso a paso recorrió un exitoso camino académico que en la actualidad lo tiene en la Université Polytech de Nantes, donde cursa una doble titulación.

Luis Miguel continúa sus estudios en territorio francés, abriendo paso a nuevas metas y consolidando una trayectoria que inspira a muchos jóvenes de su comunidad en San Sebastián de Buenavista.