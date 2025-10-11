La creación del Grupo Especial de Trabajo Étnico Ambiental (GEEA) y el anuncio de la Procuraduría Provincial de Instrucción de San Juan del Cesar con competencia en siete municipios del sur de La Guajira, son algunos de los resultados que deja la visita del procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, a la Sierra Nevada de Santa Marta en cumplimiento de su visión de Procuraduría en las regiones.

En dicha visita el jefe de Ministerio Público en Colombia se reunió con los jefes de los pueblos étnicos Arhuacos, Kankuamos, Koguis y Wiwa, a quienes les prometió proteger sus culturas, costumbres ancestrales y ambientales a través de la articulación de acciones para el cuidado de la biodiversidad y la madre tierra.

“Con la creación del GEEA, la Procuraduría representa la diversidad no solamente geográfica sino también la étnica y cultural”, Eljach, al tiempo que recalcó que “hay que proteger aquello que en el mundo y nosotros queremos reconocerlo, la Sierra Nevada, el corazón del mundo”.

Este Grupo Especial de Trabajo Étnico Ambiental protegerá los ecosistemas estratégicos y el respeto por la diversidad étnica y cultural, en coherencia con el mandato constitucional de velar por los derechos de las comunidades y los bienes públicos.