La docente Judy Milena Agredo Idárraga, de 43 años proveniente del Cauca, perdió la vida durante una clase de buceo supervisada por un instructor de una reconocida escuela de Santa Marta.

El hecho que ocurrió precisamente en el corregimiento La Aguja, ha generado conmoción porque la mujer se encontraba de vacaciones y había planeado muy bien su viaje.

Según versiones conocidas por El Tiempo, la profesora había planeado con entusiasmo su viaje al Magdalena. Era la primera vez que realizaría una inmersión y lo hacía como parte de su deseo de “conocer el mar desde adentro”.

Sus allegados aseguran que el buceo era uno de sus sueños más grandes y que llevaba días hablando de la emoción que le producía esta experiencia.

“Llevaba días planeando el viaje y hablaba de lo feliz que estaba de conocer el mar desde adentro”, expresó una amiga cercana de la docente, quien trabajaba en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, en Popayán.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente ocurrió durante una práctica dirigida en una zona frecuentada por turistas y aficionados al buceo. Un miembro de la empresa Barracuda, dedicada a servicios turísticos, encontró a la mujer inconsciente en el agua y alertó de inmediato al instructor, quien la sacó del mar y coordinó su traslado al puesto de salud de Taganga.

A pesar de los esfuerzos médicos, la profesora no respondió a las maniobras de reanimación y su muerte por inmersión fue confirmada poco después de su ingreso al centro asistencial.

Asimismo, las autoridades locales abrieron una investigación para determinar si la escuela de buceo contaba con los permisos y certificaciones vigentes, así como para establecer si el equipo utilizado era el adecuado.

De manera preventiva, el instructor a cargo fue retenido temporalmente para rendir declaración ante las autoridades, mientras se esclarecen las circunstancias exactas del accidente.

“Queremos establecer si la escuela de buceo cumplió con todos los estándares exigidos por ley y si los equipos estaban certificados. También se evalúa la reacción ante la emergencia y si hubo omisión o demora en la asistencia”, señaló un familiar de la víctima.