Alias Kiko presunto integrante de la red de apoyo al terrorismo del Grupo Armado Organizado ELN, fue capturado en el en el corregimiento de Santa Isabel, municipio de Curumaní, Cesar. El operativo fue realizado por tropas del Batallón Especial Energético y Vial N° 2 de la Décima Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, mediante un allanamiento.

De acuerdo con las primeras informaciones, este individuo, tendría presuntamente una trayectoria criminal de más de cinco años dentro de la red de apoyo al terrorismo del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, donde supuestamente se desempeñaba como cabecilla de la estructura económica y financiera.

Su función consistiría en el recaudo de dineros producto de la extorsión a empresarios, contratistas, ganaderos y comerciantes de los municipios del centro del Cesar.

Asimismo, sería el enlace directo con los cabecillas alias El Viejo, Dumar, Parmenio y César, integrantes del componente armado del Frente Camilo Torres Restrepo, con incidencia criminal en los municipios de Curumaní, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico y Becerril, donde en días pasados fueron quemadas maquinarias amarillas, hecho atribuido al ELN, debido a que en el sitio fueron encontradas banderas de este grupo subversivo.

Durante el procedimiento, las tropas incautaron un artefacto explosivo improvisado, dos banderas y quince panfletos alusivos al ELN, además de un teléfono celular.

Cortesía

El material y el capturado fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización por el delito de terrorismo, porte de arma de fuego y uso de prendas de las fuerzas militares.

Paralelo a esta operación, tropas del Batallón de Infantería N°14 Capitán Antonio Ricaurte, adscritas a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, neutralizaron una acción terrorista del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN en la vereda El Gitano, zona rural de Río de Oro.

En el lugar se hallaron rampas y materiales explosivos que serían trasladados hacia Ábrego, Norte de Santander, para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública.

Los artefactos fueron destruidos de forma controlada por el grupo EXDE, evitando una tragedia.

El Ejército reiteró su compromiso con la seguridad del sur del Cesar y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier actividad sospechosa a la línea 107.