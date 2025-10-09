El aprendiz del Sena Seccional La Guajira, Juan Pablo Mendoza López, logró un cupo para representar a Colombia en la competencia mundial de WorldSkills 2026 en Shanghái, una competencia internacional que reúne a los mejores aprendices del mundo en distintas áreas técnicas y tecnológicas.

El logro se dio durante las eliminatorias nacionales, donde obtuvo una medalla de oro en la Habilidad 09-IT Soluciones de Software para Negocios, en representación del Centro Agroempresarial y Acuícola de Fonseca.

Con la mirada en el evento que se realizará el próximo año en el gigante asiático, Mendoza López y su equipo de instructores se preparan para representar al país con orgullo, demostrando que desde La Guajira también se impulsa el conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico con visión global.

Las competencias se realizaron en distintas regiones del país y los éxitos para el departamento no pararon, ya que en el Nodo Nariño, Víctor Arturo Márquez Mendoza y Yamir José Atencio Chávez obtuvieron la medalla de plata en la Habilidad 62 – Energías Renovables, un logro que evidencia la apuesta por consolidar a La Guajira como un territorio estratégico para el desarrollo de energías limpias.

Finalmente, en el Nodo Córdoba, Ángel Jair Campuzano Gámez fue galardonado con la medalla de bronce en la Habilidad 08 – Desarrollo de Aplicaciones Móviles.