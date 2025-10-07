Por medio de un comunicado, Bancolombia anunció que a partir de este lunes 6 de octubre los horarios de atención al cliente en sus sucursales físicas cambiaron.

En cada ese de la entidad bancaria, la más grande del país, ahora se atenderá, en Bogotá, desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Mientras que el resto del territorio nacional el horario será desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

En la misiva también se explica que, dependiendo del tipo de oficina, algunas cerrarán al mediodía y otras tendrán jornada continua. También se detalló que las sucursales que abren los sábados continuarán haciéndolo pero con jornada desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

“Es importante recordar que la entidad cuenta con una amplia oferta de canales digitales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios, desde donde acompaña las necesidades de sus clientes de manera permanente. Bancolombia brinda la certeza de que este modelo se revisará continuamente para garantizar que sea la mejor opción para la experiencia de los colombianos”, se lee en comunicado del banco.

La institución financiera explicó que el cambio se debe, en gran medida, al comportamiento que han tenido los mismos clientes, que en los últimos años han optado por solucionar y manejar las soluciones a problemas o inquietudes a través de los canales digitales en vez de asistir de manera presencial a las sucursales.

Por otro lado, también hicieron el cambio para ajustarse a lo que la reforma laboral señala.