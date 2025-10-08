Los más de 17 millones de usuarios de Bancolombia quedaron sorprendidos cuando la entidad bancaria anunció un cambio en sus horarios de atención en las sedes físicas de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y el resto del país.

Bancolombia modificó los horarios de atención en sus sedes físicas a partir del 6 de octubre

Aunque el horario varía en el caso de la capital del país, donde la entidad bancaria atenderá desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Mientras que en el resto del territorio nacional el horario será desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

“Pensando siempre en ofrecerles el mejor servicioa nuestros clientes y en operar de una manera más organizada escuchando sus necesidades,unificamos los horarios de atención en las sucursales físicas del país”, señaló Bancolombia al anunciar la medida.

Lo cierto es que la noticia no cayó bien entre los clientes que prefieren realizar cualquier tipo de trámite bancario en las sedes físicas y no por los canales virtuales, con estos cambios no los podrán hacer después de las 4:30 p.m.

Como se sabe, en algunas sedes de Bancolombia había horario extendido y los clientes podían realizar sus trámites después de su jornada laboral, pero esto cambió desde el pasado 6 de octubre.

Estos son los motivos por los que se cambiaron los horarios en Bancolombia

Ante la duda de muchos usuarios, la entidad bancaria explicó en un comunicado que los cambios obedecen a mejoras en la atención unificando los horarios: “Pensando siempre en ofrecerles el mejor servicio a nuestros clientes y en operar de una manera más organizada escuchando sus necesidades, unificamos los horarios de atención en las sucursales físicas del país”, señaló Bancolombia.

Además, los nuevos horarios también se hicieron con base en el comportamiento actual de sus clientes y también los ajustes de la reforma laboral en la que la jornada se disminuye de 48 a 44 horas semanales.

“El contexto son los cambios de comportamiento de los clientes, pero también las dinámicas laborales, porque tenemos que adaptar nuestros colaboradores a las normas”, indicó un vocero de Bancolombia a Blu Radio.

Entretanto, la entidad bancaria tuvo en cuenta que el comportamiento de sus clientes ha cambiado, pues cada vez son más los que utilizan canales digitales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios, lo que ha reducido la necesidad de acudir personalmente a una oficina.