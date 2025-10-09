En la zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico, exactamente en la vereda Sabanas de Ibirico, denunciaron que la inseguridad los tiene azotados y atemorizados, sin que exista una ayuda o respuesta por la fuerza pública y la administración municipal.

En repetidas ocasiones los ladrones han ingresado a los predios y cometen hurtos, incluso sacrifican reses o especies menores para luego llevarse las carnes y dejar los restos óseos.

Uno de los casos recientes sucedió el pasado domingo cuando varios hombres encapuchados, armados y que se movilizaban en motocicletas irrumpieron en una de las parcelas de la vereda, donde se encontraba un adulto mayor.

Esta persona de la tercera edad fue golpeada y amarrada, mientras que los ladrones se llevaron una motosierra, una guadaña, dinero en efectivo y prendas de vestir, dejando a la víctima malherida.

“Las fincas no pueden dejarse solas eso sería peor, pero así esté un trabajador o incluso los mismos dueños, los ladrones entran y hacen de las suyas, nos han robado elementos que necesitamos en el día a día para las labores del campo y no pasa todo sigue igual porque por esta zona no opera el Ejército sino la delincuencia”, indicó un campesino de la vereda.

Ante esta situación hicieron un llamado al alcalde Leonardo Hernández, y a la fuerza pública para que se establezcan mayores patrullajes principalmente en las noches, tomando en cuenta que el municipio cuenta con un Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional.

“Lo que trabajamos en las fincas o parcelas es para nuestro sustento, y familias que laboran en los predios, no es justo que la delincuencia nos esté perjudicando”, indicó un trabajador de una parcela.