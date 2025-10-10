La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la destinación de recursos para el reforzamiento del jarillón de la vereda Jardín, en el municipio de Guaranda, Sucre.

Le puede interesar: En Cartagena renovaron el monumento a Los Alcatraces

Esta es una estructura clave para la protección del municipio frente a las crecientes del río Cauca en esta temporada de lluvias que se vive en la Región Caribe.

El proyecto, que contempla la rehabilitación de aproximadamente 5 kilómetros del muro de contención, cuya estabilidad se vio afectada recientemente, tendrá una inversión de 500 millones de pesos y serán ejecutados directamente por el municipio de Guaranda, con acompañamiento técnico de la UNGRD, mediante un Fondo de Inversión Colectiva (FIC).

Cortesía UNGRD

Carlos Carrillo Arenas, director de la UNGRD, dijo que “en la Mojana nuestro trabajo es integral. Mientras en San Jacinto del Cauca, Bolívar, avanzamos con la ampliación del canal de La Esperanza, hoy destinamos nuevos recursos para Guaranda, Sucre, con el fin de reforzar el jarillón cuya estabilidad se vio comprometida tras la temporada de lluvias”.

Vea aquí: Hallan cadáver maniatado y con signos de tortura en Dibulla, La Guajira

Agregó que el municipio deberá garantizar el uso exclusivo de los recursos en las acciones priorizadas y tramitar los permisos y licencias ambientales correspondientes. Las obras se ejecutarán en 180 días.