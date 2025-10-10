Amarrado en sus extremidades y con signos aparentes de tortura, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino en jurisdicción del municipio de Dibulla, en La Guajira.

La víctima se encuentra en calidad de N.N. en la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Riohacha.

El hallazgo se registró en horas de la mañana de este jueves 9 de octubre, en el sector conocido como Pénjamo, área rural de la municipalidad en mención que limita con el departamento del Magdalena.

Según la información preliminar, el cuerpo fue abandonado semidesnudo: vestía un bóxer de color negro y una camisilla blanca.

Al lugar llegaron peritos del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, quienes realizaron la inspección y adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen junto con personal de la Sijín y la Sipol de la Policía Nacional.