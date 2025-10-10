En el marco del plan de renovación de la Avenida Santander, proyecto que contempla una inversión de $1.844 millones y que moderniza la iluminación vial y ornamental con nuevos postes y luminarias más seguras y eficientes en la ciudad de Cartagena, fue entregada la renovación del monumento a Los Alcatraces.

Ellos, testigos privilegiados del mar y los atardeceres cartageneros, ahora lucen transformados, con un nuevo sistema de alumbrado público que realiza su valor artístico y devuelve vitalidad a uno de los puntos más representativos del litoral cartagenero.

Este monumento, obra del maestro Eladio Gil Zambrana, fue inaugurado en el año 1.974 en homenaje al poeta Daniel Lemaitre, y hoy, con una inversión de $134.685.693, que incluyó la instalación de 17 puntos luminosos, 356 metros lineales de redes eléctricas y el reemplazo de siete postes metálicos por estructuras de fibra de vidrio, reubicadas para mejorar la visual hacia la escultura y armonizar su entorno frente al mar, vuelve a destacar en el paisaje de la Avenida Santander.

La modernización del alumbrado en Los Alcatraces se enmarca en la gestión que adelanta el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz para recuperar los espacios con valor histórico, turístico y de esparcimiento colectivo, integrándolos a una red de iluminación más eficiente y sostenible.

“Obras son amores y no buenas razones. Recuperar en tiempos récord los escenarios emblemáticos de nuestra ciudad es un potente mensaje a toda la ciudadanía: se acabó la era del abandono y la desidia. Cartagena merece grandeza y mucho más; sin embargo, para que la época del declive, de los parques abandonados, oscuros y en ruinas, no regrese, depende mucho de que los mismos ciudadanos se empoderen a mantenerlos, cuidarlos, vigilarlos y preservarlos”, expresó Turbay.

El proyecto hace parte del Plan Maestro de Modernización del Alumbrado Público del Centro Histórico, que contempla una inversión total de $25.516 millones y abarca espacios emblemáticos como la Torre del Reloj, el Camellón de los Mártires, la Plaza de la Aduana, la de Los Coches, la de Santo Domingo, los once kilómetros de murallas, la Avenida Santander, el Puente Román, el Parque de la Marina, el Muelle de la Bodeguita, entre otros.

Próximamente, la ciudad continuará esta apuesta por el patrimonio y la iluminación pública con la entrega del Monumento a los Océanos, otra obra emblemática que se incorporará al plan de modernización de la Avenida Santander, haciendo de este corredor como un espacio donde arte, historia y funcionalidad se encuentran al servicio de la ciudadanía.