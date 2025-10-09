Unidades de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación aprehendieron en el municipio de Sampués, Sucre, a Carlos Enrique Martelo Márquez, por el delito de tentativa de homicidio.

La captura de este ciudadano de 34 años se produjo en desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble ubicado en el barrio Sampumás, donde las autoridades hallaron además un arma traumática tipo pistola, marca RETAY 84FS, de color negro, calibre 9mm PAK – BY RETAY ARMS TURKEY, con un proveedor y 105 gramos de estupefacientes.

Carlos Enrique Martelo Márquez era requerido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sampués en el marco de la investigación adelantada por los hechos ocurridos el 23 de junio de 2024 donde resultó víctima Luis Fernando Luna Peñates.

