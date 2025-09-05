Un hombre de 64 años fue hallado muerto en la madrugada de este viernes en la Bahía de Santa Marta. La víctima fue identificada como Edwin Rafael Rey Espeleta, un guía turístico samario que residía en Galicia, España, y que se encontraba de visita en la ciudad.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre había estado consumiendo licor desde el día anterior. Luego de presenciar un partido de fútbol, salió del mercado público hacia la playa, donde decidió ingresar al mar.

Testigos aseguran que, minutos después de haberse metido al agua, Rey Espeleta comenzó a pedir auxilio. “Un ciudadano se metió al agua para intentar rescatarlo y logró llevarlo hasta la orilla, pero lamentablemente ya no tenía signos vitales”, relató un testigo.

Pese a la rápida reacción, el guía turístico ya no presentaba signos de vida al momento de ser sacado del mar.

Al lugar se desplazó una unidad del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín, que realizó los actos urgentes y posteriormente trasladó el cuerpo a la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Allí se le practicará la necropsia con el fin de establecer las causas precisas de su fallecimiento.

La Policía Nacional informó que los hechos son materia de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

La necropsia determinará si la causa de la muerte de Rey Espeleta fue por ahogamiento o si existió algún otro factor médico o externo que influyera en el hecho. La familia del guía turístico ya fue notificada sobre lo sucedido.

Autoridades extienden un llamado a la ciudadanía

Las autoridades mantienen abiertas las indagaciones y reiteran el llamado a la prudencia en el uso de los espacios marítimos de la ciudad.

Santa Marta, una de las principales ciudades turísticas del Caribe colombiano, recibe cada año a miles de visitantes. Sin embargo, en la Bahía se han registrado varios casos de emergencias por inmersión, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las recomendaciones de seguridad para residentes y turistas.

En este caso, las autoridades recordaron la importancia de evitar el ingreso al mar bajo efectos de bebidas alcohólicas, uno de los principales factores de riesgo en playas y balnearios de la región.