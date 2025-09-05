Hay indignación en Cartagena por cuenta de una denuncia que señala a un hombre por presuntamente haber abusado sexualmente de una perrita. El caso fue reportado el 31 de agosto y generó la respuesta de las autoridades locales, activando la Ruta de Atención para situaciones de maltrato animal, desplegando un operativo de búsqueda en toda la ciudad.

De acuerdo a la denuncia, el hecho habría sucedido en cercanías a la bomba El Amparo. El hombre implicado sería una persona en situación de calle, lo hace más difícil poder ubicarlo.

La Alcaldía de Cartagena, por medio de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), coordinó con el Escuadrón Antimaltrato para atender la emergencia. Se trata de una unidad que opera bajo la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que endurece las sanciones por maltrato animal y refuerza el marco jurídico para la protección de los animales en Colombia.

“El Escuadrón Antimaltrato lidera la búsqueda de la canina con atención veterinaria especializada. Reiteramos el llamado a la comunidad para aportar información que permita esclarecer los hechos”, señaló la administración local.

El mismo alcalde de la ciudad, Dumek Turbay Paz se pronunció sobre el hecho: “La protección de los animales es un compromiso fundamental de nuestra gestión. No podemos permitir que se vulneren sus derechos y bienestar. Estamos trabajando incansablemente para asegurar que esta situación sea atendida con la seriedad que merece”.

Por su parte, el director de la Umata, Adolfo Pérez, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de actos.

“Es nuestra responsabilidad como autoridades garantizar el bienestar de todos los seres vivos en nuestra ciudad. Hacemos un llamado a la comunidad para que se una a nuestros esfuerzos y colabore en la búsqueda de la canina”, declaró.

Hay que recordar que la Alcaldía de Cartagena tiene a disposición unos canales de contacto para que la ciudadanía denuncia o aporte información sobre casos de maltrato animal.

Las autoridades habilitaron la línea directa +57 312 8027801, así como la cuenta de Instagram @umata.cartagena, para recibir cualquier dato que permita ubicar tanto a la víctima como al presunto responsable.

La Unidad Móvil Veterinaria del Distrito se encuentra lista para atender a la perrita con personal especializado.