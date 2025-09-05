En un puesto de control ubicado en la vía nacional San Onofre-Cartagena, a la altura de una báscula, las unidades de la Policía Nacional adscritas al departamento de Bolívar se incautaron de 27 kilos de marihuana tipo creepy que pretendían comercializar en La Heroica.

La droga la transportaban oculta en dos morrales y a su vez estaba distribuida en 49 paquetes prensados que estaban en poder de dos hombres que, según las autoridades, intentaron persuadir a los uniformados que descubrieron lo que llevaban, pero al final terminaron capturados.

Se trata de Juan Camilo Giraldo Calderón, de 29 años y Carlos Mario García Rojas, de 30, ambos nativos de la ciudad de Cali, y quienes viajaban como pasajero en un bus de servicio público que cubría la ruta Medellín - Cartagena. Quedaron a órdenes de la Fiscalía General de la Nación que los procesa por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y están a la espera de que un juez de la República les defina su situación judicial.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía de Bolívar, sostuvo que este operativo refleja el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y el esfuerzo por desmantelar las redes de distribución de drogas que afectan a las comunidades. “La institución reitera el llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando actividades sospechosas y colaborando con las fuerzas de seguridad en la erradicación del tráfico de drogas en el país”, puntualizó el oficial.