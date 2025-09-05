En las últimas horas, fuertes lluvias acompañadas de un vendaval dejaron a familias campesinas damnificadas por afectaciones en viviendas y cultivos, en el área rural del municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira.

Ante la emergencia, la alcaldesa Ivón Rosana Manjarrez Ustariz convocó de manera inmediata al Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), con el fin de evaluar de primera mano los daños ocasionados y adoptar medidas urgentes que permitan mitigar los impactos en la comunidad.

Cortesía

“El bienestar de nuestras familias rurales es prioridad. Estamos articulando acciones con las diferentes dependencias de la administración municipal para brindar apoyo inmediato a los damnificados y gestionar la ayuda necesaria ante los organismos departamentales y nacionales”, expresó la mandataria local.

El comité se desplazará a las veredas más afectadas para realizar el censo de daños y necesidades, al tiempo que se revisarán estrategias de prevención y atención, buscando reducir la vulnerabilidad del municipio frente a futuros fenómenos naturales.