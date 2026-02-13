Durante su visita a la ciudad de Barranquilla este viernes, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que se está evaluando tres medidas regulatorias, en el marco del decreto de emergencia económica, para mitigar los efectos de las emergencias por ola invernal en el departamento de Córdoba y el resto del país.

“En estos momentos de coyuntura en la región Caribe y otras regiones es necesaria unas tarifas diferenciales para poblaciones vulnerables en un lapso de 30 días para poder aliviar el bolsillo de las familias afectadas en medio de esta emergencia.

El funcionario expuso también que: “hay que avanzar en una media para reconocer rápidamente con los operadores de red la reparación de infraestructura averiada en estos territorios afectados. Tenemos que crear un mecanismo regulatorio para compensar y financiar esas obras asociadas a la infraestructura eléctrica”.

Otra de las alternativas planteadas por Palma fue “un esquema de viabilidad financiera para los operadores de red del sector. En este caso, cubren estos siete departamentos del Caribe, dos operadores de red, Air-ey Afinia, que pues obviamente están amenazadas por un riesgo sistémico y esperamos poder construir un esquema financiero que nos permita garantizar la prestación del servicio público esencial”.

Palma fue enfático en que “obviamente hay otras medidas que podemos evaluar, pero estas son las primordiales que hemos construido desde el último Consejo de Ministros en Córdoba”.

Por otro lado, confirmó que: “el ministerio ya se encuentra trabajando por sacar adelante estas medidas en el marco del nuevo decreto de emergencia económica”.