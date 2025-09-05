Cuando en Valledupar caía un fuerte aguacero con vientos huracanados, un hombre perdió la vida al caerle un árbol encima. El hecho sucedió en la vía que conduce hacia el municipio de Bosconia, en el sector conocido como Los Cauchos.

La víctima fue identificada como Julio César Montes Mendoza, de ocupación vigilante y se dirigía en motocicleta desde el corregimiento de Valencia de Jesús, a la ciudad para iniciar su jornada laboral, y de manera inesperada el frondoso árbol se cayó impactándolo directamente, por lo cual perdió la vida en el sitio.

Usuarios de la vía al detenerse por la caída del árbol y que el paso quedó inhabilitado, se encontraron con que Montes Mendoza estaba entre las ramas y ya no tenía vida.

Una de las personas que lo vio fue uno de sus hermanos, que logró identificarlo y darle aviso al resto de los familiares.

Al respecto, los organismos de socorro recomiendan a la ciudadanía evitar transitar cuando se registren fuertes brisas acompañadas con lluvias debido a que muchos árboles a orilla de la carretera se encuentran en mal estado.

Julio César tenía tres meses laborando en una empresa privada, y era padre de dos hijos.