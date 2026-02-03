En la mañana de este martes 3 de febrero se registró la caída de un árbol en el norte de Barranquilla, hecho que dejó a una mujer lesionada.

El hecho se presentó en la carrera 51 con calle 84, barrio San Vicente. Hasta el momento no se tiene el reporte en detalles sobre lo sucedido, ni la identidad de la mujer lesionada.

La caída de este árbol se suma a la ocurrida el pasado 27 de enero, en el barrio El Prado, en la carrera 52, entre las calles 70 y 72, donde tres vehículos resultaron afectados. Ese mismo día también se cayó otro árbol en la calle 79B con carrera 42-650, en el barrio Las Mercedes.

Además, este lunes 2 de febrero, parte de la estructura de un edificio colapsó sobre un vehículo en en la carrera 51 #80-281, en el edificio Vizcayne, frente a la empresa SOS Seguridad Privada.

Estas emergencias se presentan en medio de las lluvias que se han registrado en los últimos días en Barranquilla y otras ciudades de la región, producto del frente frío que afecta a gran parte del país.

Frente frío empieza a perder fuerza y las lluvias disminuirán desde este martes: Ideam

Luego de las más de 48 horas de lluvias que se presentaron en el país —especialmente en el Caribe colombiano— durante los primeros días de febrero, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que el frente frío comenzó a perder fuerza en la región.

Es de recordar que el causante de la inestabilidad atmosférica en estas zonas corresponde a esta unidad de masas frías que trajeron al Caribe colombiano lluvias con tormentas eléctricas, altas velocidades en los vientos y altura en el oleaje.

Sin embargo, y tal como se tenía previsto, este sistema ya estáempezando a alejarsedel territorio.

“El frente frío ha venido perdiendo su configuración y ya lo encontramos estacionario en el mar Caribe. (Además), ha continuado con su desplazamiento hacia el nororiente”, indicó Daniel Useche, meteorólogo de turno de la entidad.

A pesar de este avance, el funcionario no descartó lluvias de menor intensidad en los próximos días, pues el sistema permanece de forma estacionaria —es decir, aún persiste la “cola” del frente frío—, lo que continúa generando nubosidad y lloviznas aisladas.

“Se espera que, al estar estacionario el sistema frontal en el área del Caribe, todavía genere condiciones de nubosidad y algunos eventos de lluvia; sin embargo, se espera que estas lluvias no sean tan intensas como las registradas en las veinticuatro o cuarenta y ocho horas anteriores”, explicó el encargado.