En medio de las persistentes lluvias y fuertes vientos en el Caribe colombiano, provocados por el frente frío del hemisferio norte, una embarcación encalló la noche del lunes en una playa de Santa Marta debido al mar de leva.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un buque de carga que fue empujado por el fuerte oleaje hasta la orilla de la playa Los Cocos.

Varias personas que residen cerca grabaron con sus celulares cómo quedó la embarcación atascada en la orilla de la playa. Allí permaneció toda la noche y se desconoce cuánto tiempo le tomará volver a su ruta en el mar.

Barco completamente encallado (varadura), en la bahía de Santa Marta, Playa los Cocos.

Alerta marítima

Las precipitaciones también han generado alertas en zonas urbanas y costeras, como en Cartagena de Indias, donde las autoridades mantienen restricciones por lluvias persistentes y fuerte oleaje, en medio del monitoreo permanente de las condiciones marítimas y atmosféricas.

En ese contexto, la Dirección General Marítima (Dimar) emitió una alerta meteomarina para el Caribe colombiano, al advertir sobre vientos de entre 46 y 55 kilómetros por hora y oleaje de hasta tres metros, con picos que podrían alcanzar los cuatro metros este lunes.

La entidad no descartó la ocurrencia de mar de fondo y posibles desbordamientos costeros entre lunes y martes, por lo que recomendó extremar las medidas de seguridad durante actividades náuticas y recreativas.

Según el Ideam, hacia mediados de esta semana se espera una tendencia a la disminución de las lluvias en el norte del país, así como en los Llanos Orientales y la Amazonía, mientras que las precipitaciones podrían mantenerse en el Pacífico y en sectores del oeste y sur de la región andina, como suele suceder en esta época del año.