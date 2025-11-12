Investigadores del Gaula de la Policía Nacional identificaron y judicializaron a un hombre que haría parte Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), mejor conocido como los Pachencas.

Las autoridades revelaron que se trata de Freddy José Correa León, conocido con el alias de el Negro, quien presuntamente hace parte al cobro de extorsiones en la región.

Según las investigaciones de la entidad policial, gracias a las labores de inteligencia, seguimiento y a las denuncias oportunas de la comunidad, se logró establecer el modus operandi de una estructura criminal dedicada a exigir sumas de dinero a comerciantes del municipio de Riohacha.

Los integrantes de esta estructura llegaban hasta los establecimientos comerciales de sus potenciales víctimas en la capital del departamento, se identificaban como miembros del grupo armado y entregaban un papel manuscrito con un número telefónico al cual debían comunicarse. Una vez establecían contacto, realizaban una primera exigencia de dos millones de pesos como “inscripción” y posteriormente imponían una cuota mensual de 500 mil pesos.

Durante la captura se incautó un teléfono celular y material probatorio, que será determinante dentro del proceso judicial.

Finalmente, el Comando del Departamento de Policía Guajira, “reitera su compromiso con la seguridad de los guajiros e invita a la ciudadanía, especialmente a los mototaxistas y comerciantes, a denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea gratuita 165 del Gaula, garantizando absoluta reserva y acompañamiento permanente a las víctimas”.