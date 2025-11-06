Mediante imágenes que circulan en redes sociales, las autoridades tratan de reconstruir los hechos violentos que se registraron en la mañana del pasado domingo 2 de noviembre en los cuales terminaron muertos dos hombres y resultó gravemente herido un uniformado de la Policía de La Guajira, en el perímetro urbano del municipio de Distracción.

Lea más: Una discusión por política termina en tragedia en La Guajira: una de las víctimas fatales era concejal

Las víctimas fatales fueron identificadas como Orlando Arciniegas, concejal conocido cariñosamente como ‘Tito Billo’ y Deibis Brito Molina, sobrino del actual alcalde de la población, conocido como ‘Mundo’.

Por su parte, el uniformado lesionado responde al nombre de Ernesto José Pinzón Salazar, de 40 años y natural de Riohacha, quien permanece en la Clínica de San Juan del Cesar bajo pronóstico reservado.

El caso se registró a las 6:30 de la mañana, en la carrera 17 con calle 10 del barrio Centro.

Paso a paso

En un video aficionado que hoy circula en redes se logra observar en horas de la madrugada de ese domingo al concejal Orlando Arciniegas, discutiendo con otro individuo, ambos con armas de fuego en mano, en compañía de otros sujetos. En el audio se logra escuchar cuando uno de los presentes dice “hoy no nos vamos a matar aquí”, dejando todo en una aparente agresión verbal.

Ver más: Víctimas del conflicto armado exhibieron emprendimientos en Feria de Sembradores de Paz del Sena en La Guajira

Posteriormente, se conoció que presuntamente el concejal ‘Tito Billo’ habría disparado contra la camioneta de la persona con la que discutió por política, pinchándole las llantas y afectando otras partes del vehículo. Sin embargo, el sujeto que, hasta ahora no ha sido identificado por las autoridades, se fue a su casa sin que la agresión pasara a mayores.

Otra versión indica que la violenta reacción del cabildante Arciniegas habría sido porque primero le dispararon a su carro y en respuesta se dirigió a la residencia del oponente donde aparentemente accionó un arma de fuego tipo escopeta contra la camioneta parqueada afuera y contra la vivienda.

Ante esa agresión, se generó un intercambio de disparos en el que impactaron mortalmente al concejal, quien quedó tendido en el suelo, pero de inmediato lo trasladaron al hospital local, donde según el parte médico, ya no tenía signos vitales y oficializaron su muerte.

La muerte de ‘Mundo’

Al conocer la noticia del fatal desenlace de su amigo ‘Tito Billo’; Brito Molina, sobrino del alcalde de Distracción Jacob Arnaldo Brito, en aparente estado de embriaguez, se habría trasladado al lugar de los hechos con un arma de fuego.

Lea también: Equipo de adultos mayores de La Guajira quedó campeón de torneo nacional de fútbol en Cartagena

Se conoció que al llegar, la Policía Nacional ya se encontraba en el lugar, y presuntamente no habría acatado la orden de bajar el arma y le disparó a un uniformado a la altura del cuello, dejándolo gravemente herido, lo que generó la reacción inmediata de los demás policías, quienes dispararon hasta abatirlo.

Cortesía

A la espera de pronunciamiento

Extraoficialmente, se conoció que la Policía del departamento delegó al grupo de homicidios de la Sijín y la Sipol para adelantar las investigaciones pertinentes que permitan establecer los móviles del caso. Pero oficialmente no han revelado la identidad del presunto responsable del homicidio, ni cuál es el grado de responsabilidad del uniformado involucrado en el homicidio de una de las víctimas.