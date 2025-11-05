El equipo de fútbol de adultos mayores del departamento de La Guajira se coronó campeón nacional en el Séptimo Campeonato de Mayores de 65 años, realizado en Cartagena, Bolívar, entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre.

La competencia contó con la participación de delegaciones de Sucre, Quindío, Atlántico y Bolívar.

Durante el campeonato, las familias acompañaron y alentaron a los jugadores, generando un ambiente de integración y orgullo que trasciende el resultado deportivo.

Con más de 15 años de trayectoria deportiva, este grupo ha sido protagonista en torneos regionales y nacionales, impulsando la práctica del fútbol y fomentando la participación activa de las personas mayores en actividades recreativas.

El triunfo fue resaltado por el Instituto Departamental de Deportes de La Guajira (IDDG), que reconoció el desempeño, la experiencia y el trabajo en equipo de los deportistas, quienes representaron al departamento con compromiso y disciplina.

“Este logro demuestra la constancia y el amor por el deporte de nuestros adultos mayores. Desde el IDDG seguiremos respaldando sus procesos y fortaleciendo los espacios que promuevan el bienestar y la convivencia”, afirmó Bartolo Gómez Asís, director del Instituto.