La indumentaria de un equipo de fútbol trasciende lo estético para convertirse en un símbolo de identidad y pertenencia, donde cada diseño es evaluado bajo el rigor de la tradición histórica de la institución. En el fútbol profesional, la presentación de nuevos uniformes suele ser un evento de gran impacto comercial, pero también un foco de tensión cuando las propuestas de las marcas deportivas rompen con los esquemas clásicos que el aficionado considera sagrados.

Este fenómeno ha cobrado relevancia en el entorno de Millonarios, donde el reciente lanzamiento de su indumentaria alternativa ha generado un intenso debate sobre los límites entre la innovación y el respeto a la historia del club bogotano.

La nueva prenda presentada por la firma Adidas para la temporada 2026 ha desatado una controversia considerable entre la hinchada “embajadora”. En un año de alta expectativa por la presencia de figuras como Radamel Falcao García y la cercanía del 80° aniversario del equipo, el diseño rompe con la paleta de colores tradicional, que suele privilegiar el blanco con detalles azules. En su lugar, la marca alemana ha propuesto patrones gráficos y tonalidades que muchos seguidores han calificado como excesivamente experimentales o “deslavadas”, alejándose del histórico azul.

Millonarios FC.

La reacción en redes ha sido inmediata y predominantemente crítica. Los aficionados han manifestado su descontento comparando el diseño con uniformes de otros equipos o prendas de uso casual, señalando además el uso de “plantillas” o diseños genéricos que la marca aplica a diversos clubes en el mundo.

Esta situación ha alimentado una percepción de que el enfoque de la institución se ha inclinado hacia el mercadeo masivo, restando importancia a la exclusividad que exige el seguidor tradicional. “Nuestra pasión sí es su negocio”, fue uno de los comentarios críticos que circuló en redes sociales, reflejando el malestar de quienes sienten que la prioridad actual es la rotación de inventario por encima de la identidad visual.

Millonarios FC.

A pesar de los cuestionamientos estéticos, la marca ha defendido la pieza destacando su valor técnico y ambiental. La camiseta está fabricada con poliéster 100 % reciclado e incorpora tecnología diseñada para la absorción de humedad y el alto rendimiento deportivo.

Adidas asegura que esta apuesta busca conectar con una generación de consumidores más joven y arriesgada. Históricamente, modelos que inicialmente fueron rechazados por la comunidad terminaron por convertirse en artículos de colección, por lo que el impacto definitivo de esta polémica prenda se verá reflejado con el paso del tiempo en el mercado y en las tribunas.