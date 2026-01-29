Millonarios atraviesa uno de sus momentos más difíciles en el campeonato colombiano.

Los colombianos clasificados a octavos y playoffs de la Champions

Abierto de Australia, semifinales: los cuatro mejores por quinta vez

Millonarios destituye al técnico Hernán Torres después de tres derrotas

Luego de una nueva derrota, esta vez frente al Deportivo Pasto, la dirigencia tomó la decisión de finalizar el ciclo de Hernán Torres Oliveros como director técnico, debido a los malos resultados acumulados en las últimas jornadas.

El equipo capitalino suma tres caídas consecutivas y se encuentra en el último lugar de la tabla, una situación que encendió las alarmas en la directiva y obligó a realizar ajustes inmediatos en el proyecto deportivo.

Hernán Torres, extécnico de Millonarios.

La salida del entrenador fue definida tras varias reuniones internas entre Ariel Michaloutsos, director deportivo, Enrique Camacho, presidente del club, y Gustavo Serpa, principal accionista. Los directivos coincidieron en la necesidad de cambiar el rumbo antes de que la crisis se profundice.

Estas serían las opciones para ser el nuevo director técnico de Millonarios

Según fuentes cercanas al club, Millonarios prioriza la contratación de un técnico extranjero con experiencia en torneos internacionales y procesos competitivos. La mayoría de entrenadores colombianos disponibles cuentan actualmente con compromisos vigentes, lo que limita las opciones locales.

▶️ Comunicado Oficial Hernán Torres pic.twitter.com/66wLXrUAqx — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 29, 2026

La dirigencia analiza hojas de vida y trayectorias recientes, buscando un perfil que combine liderazgo, disciplina táctica y capacidad para manejar la presión.

Entre los nombres que han surgido en las últimas horas se destacan dos estrategas argentinos con amplio recorrido en Sudamérica.

Liverpool 6, Qarabag 0: los ‘Reds’ sacan su mejor versión y se meten entre los ocho mejores

Se trata del argentino Gustavo Álvarez, con una carrera consolidada en Chile y Perú, Álvarez ha logrado títulos importantes en los últimos años, lo que lo posiciona como una alternativa atractiva para el proyecto azul.

Asimismo, está el también argentino Ariel Holan reconocido por su etapa exitosa con Independiente, Holan cuenta con experiencia en varias ligas del continente y torneos internacionales, lo que respalda su candidatura.

Aunque existe un recomendado con pasado en el fútbol colombiano, no sería la principal apuesta de la dirigencia.

Nada es seguro todavía pero mientras tanto, el plantel continúa con trabajos internos bajo supervisión provisional, a la espera de un nuevo liderazgo técnico.