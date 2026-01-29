La Champions League 2026 tiene un renovado sistema de competencia. Realizaron la eliminación de la tradicional fase de grupos y la implementación de una liguilla general que han cambiado por completo la dinámica del torneo.

Liverpool 6, Qarabag 0: los ‘Reds’ sacan su mejor versión y se meten entre los ocho mejores

Athletic de Bilbao 2, Sporting de Lisboa 3: el equipo de Luis Javier Suárez avanza a octavos

Algunas personas señalan que el nuevo formato resta tradición, otros destacan que ha incrementado la emoción y la competitividad.

Uno de los encuentros más representativos de esta fase se disputó en Lisboa, donde Benfica y Real Madrid se enfrentaron bajo intensas condiciones climáticas. Ambos equipos llegaban obligados a ganar.

Pues el conjunto español buscaba mantenerse entre los ocho primeros para acceder directamente a los octavos de final, mientras que el club portugués luchaba por asegurar su permanencia en el torneo. Luego, Benfica logró un triunfo clave que le permitió ubicarse entre los equipos que disputarán el repechaje, manteniendo vivas sus aspiraciones europeas.

Asimismo, el nuevo sistema dejó a varios históricos fuera de la clasificación directa. Real Madrid, Inter de Milán y París Saint-Germain, finalistas de ediciones recientes, deberán ahora superar los play-off para avanzar.

A ellos se suman equipos como Juventus, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Atalanta, Galatasaray, Mónaco, Club Brujas, Olympiacos y otros representantes del fútbol europeo que buscarán asegurar su cupo entre los 16 mejores.

Luis Díaz y Luis Suárez aseguran presencia en octavos

Dos futbolistas colombianos lograron evitar la fase previa y se instalaron directamente entre los 16 mejores equipos del continente. El Bayern Múnich, liderado por Luis Díaz, logró un triunfo clave ante el PSV, mientras que el Sporting de Lisboa, con Luis Suárez, superó un duelo complicado frente al Athletic Club. Ambos resultados permitieron que sus equipos terminaran dentro del grupo privilegiado.

Debería estar prohibido tener a Luis Díaz y Harry Kane en el mismo equipo pic.twitter.com/LasJk0w2H4 — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 28, 2026

Cinco colombianos se juegan la temporada en febrero

No todos los representantes nacionales corrieron con la misma suerte. Cinco jugadores deberán disputar los exigentes cruces de eliminación directa para seguir con vida.

Juan David Cabal, Davinson Sánchez, Camilo Durán, Kevin Medina y Richard Ríos enfrentarán partidos de alta presión en febrero, donde cualquier error puede significar la eliminación.

Luciano Spalletti has given a warning to Juan David Cabal over his recent performances. The Colombian full-back risks being left out for the foreseeable future if his performances don’t improve. @sportmediaset | #Juventus pic.twitter.com/szRDUN82Fp — JuveFC (@juvefcdotcom) January 28, 2026

La fase de play-off contará con varios gigantes del continente, lo que convierte esta etapa en una verdadera “final anticipada”.

La UEFA anunció que los cruces del repechaje se conocerán el viernes 30 de enero en Nyon, Suiza. Desde las 6:00 a.m. en Colombia, los clubes sabrán qué rivales deberán enfrentar para continuar en la competencia.