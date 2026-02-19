Tuvo sus mejores minutos como jugador de Junior, de eso no hay duda. Jannenson Sarmiento ingresó bien en el triunfo 2-1 ante América y expresó que esto es lo que él quiere ver de sí mismo en el campo.

“Feliz. Uno siempre quiere estar, jugar este tipo de partidos, que son muy lindos jugarlos. A medida que va pasando el tiempo el profe es el que toma las decisiones. Decidió que para este juego estuviera. Este es el Jannenson que yo también quiero ver y paso a paso iré mostrando mi fútbol”, señaló en rueda de prensa.

El futbolista aseguró que tiene respeto por los referentes, pero está dispuesto a seguir mostrando su juego.

“Respeto tengo, pero en el buen sentido de la palabra. Paso a paso voy mostrando lo que soy en realidad. En el partido se puede errar, acertar, pero siempre positivo pensando que todo saldrá bien. Capaz desde afuera se ve algo distinto cuando uno está adentro. Respeto tengo, pero quiero seguir mostrando lo que tengo”, afirmó.

Sobre la posición en la que puede jugar dijo: “El primer día del entrenamiento el profe me preguntó dónde me sentía mejor. Naturalmente siempre fui un volante creativo, el volante 10. En el transcurrir del juego él me dijo que me iba a poner en el medio, pero me fui para la derecha y ahí enganchando para adentro es donde más cómodo me siento”.

Por último, Jannenson Sarmiento dijo que esto es un buen indicio para ponerse al 100% en su juego.

“Uno se prepara para estar, para hacer las cosas bien. Ningún jugador se prepara para hacer las cosas mal. Sí debo ser sincero y decir que en los primeros partidos no fui el jugador por lo cual me trajeron acá. El trabajo no traiciona y estas últimas semanas me fui tomando la confianza, también gracias al profe que me la dio. Él decía que yo era un jugador de los que más le iba a costar, pero que él me iba a ayudar y se lo reconozco por el buen tipo que es. Fue algo fundamental porque me ayudó a levantarme, a estar alerta. Esto no es el 100% pero ya es un indicio de lo que se quería”, concluyó.