Un hecho de intolerancia, al parecer por asuntos políticos, desencadenó una tragedia en el municipio de Distracción, en el sur de La Guajira. Los hechos se presentaron en la mañana de este domingo 2 de noviembre cuando el actual concejal de esta población Orlando Arciniegas, conocido popularmente como ‘Tito’ Arciniegas, sostuvo una discusión con otra persona.

En medio del altercado el cabildante fue asesinado por el individuo con quien tuvo la diferencia política, el cual le propinó varios impactos de arma de fuego. Todo esto se presentó en las afueras de una vivienda en inmediaciones de la Alcaldía Municipal.

Suministrada Sector en el que se desató la balacera.

Posteriormente, un hombre identificado como Deibis Brito Molina, conocido como ‘Mundo’ y sobrino del alcalde del municipio, Arnal Brito, y quien además era amigo del concejal, intentó vengar la muerte de este, por lo que llegó hasta la casa del agresor principal y presuntamente realizó varios disparos, por lo que fue necesaria la presencia de la Policía Nacional.

En este segundo altercado, Brito Molina habría disparado contra uno de los uniformados, que quedó gravemente herido, y los demás policías reaccionaron con sus armas de dotación, provocándole la muerte.

Suministrada Deibis Brito Molina, conocido como ‘Mundo’.

De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía de La Guajira, coronel Diego Édison Montaña Gómez, al conocer lo sucedido se desplazó con un equipo de investigadores al municipio de Distracción para recopilar toda la información y entregar de manera detallada una versión oficial de los hechos.

Entretanto, el policía herido se encuentra en graves condiciones en una clínica.