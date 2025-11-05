Con la participación de emprendedores víctimas del conflicto armado provenientes de Riohacha, Maicao y San Juan del Cesar, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) Regional Guajira llevó a cabo la feria Sembradores de Paz, una jornada que visibilizó los proyectos productivos y promueve oportunidades de comercialización.

En total, 19 unidades productivas exhibieron sus productos artesanales, gastronómicos y de confección en la plazoleta principal de la sede de Comercio y Servicios del Sena Regional Guajira, donde se registró una importante respuesta por parte del público y de entidades interesadas en fortalecer alianzas comerciales.

Al respecto, la directora regional del Sena Guajira, Linda Tromp Villarreal, destacó el propósito social del evento y su aporte a la inclusión económica. “Sembradores de Paz representa la capacidad de resiliencia de quienes han decidido transformar su historia a través del trabajo y el emprendimiento”, afirmó.

La feria se realizó de manera simultánea en las 32 regionales del Sena en el país, como parte de una estrategia nacional que promueve la economía popular, el fortalecimiento empresarial y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.