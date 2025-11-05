En la clínica Laura Daniela, de Valledupar, murió en las últimas horas, un hombre que se dedicaba a la ocupación de ‘cobradiario’, y había sido baleado a las afueras de la manzana 2 casa 14, del barrio El Páramo, de esta capital, el pasado 29 de octubre.

Leer más: Dan casa por cárcel a subcomandante de La Guajira señalado de agredir sexualmente a una auxiliar de Policía

Se trata de Jeison Alfonso Campo Jaime, de 37 años, quien recibió al menos cuatro impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y desde entonces permaneció en delicado estado de salud.

Asimismo se determinó por información de la Policía Nacional, que el occiso registraba anotaciones judiciales como indiciado en los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones personales e inasistencia alimentaria.

Le puede interesar: Policía desmantela una red de tráfico de armas en el Magdalena

Es de recordar que para el día de los hechos, la víctima llegó a la dirección antes mencionada a realizar un cobro a un cliente que le adeudaba 500 mil pesos, y fue sorprendido por un sujeto a pie que le disparó de manera indiscriminada. Luego esta persona salió corriendo y se subió a una motocicleta que había dejado parqueada a unos metros donde ejecutó el atentado.

Inicialmente, Campo Jaime, fue auxiliado por las personas de la vivienda y la comunidad, hasta ser llevado al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, de donde fue remitido a la clínica en la que dejó de existir.

Lea además: Hombre es condenado a 21 años de cárcel por agredir sexualmente de una menor de edad

Sus familiares informaron a las autoridades que en el pasado mes de mayo había sido víctima de un atentado en un lavadero de vehículos ubicado entre los barrios Villa Luz y los 450 Años.

También en las investigaciones preliminares que ha realizado la Fiscalía General de la Nación, se han establecido dos posibles hipótesis. La primera de esta es que Jeison Alfonso había tenido un altercado días anteriores con el propietario del dinero.

Lea también: Investigan las causas del accidente de una avioneta en el Aeropuerto de Corozal, Sucre

La segunda es que el hoy fallecido estaba sosteniendo una relación amorosa con una mujer casada. “Según cuentan los familiares, la pareja sentimental de la mujer con la que Jeison mantenía esa relación oculta, se había dado cuenta de esta relación y puso a un tercero a hacerle seguimiento. En días anteriores de los atentados la pareja sentimental de la fémina le hizo creer a ella que se había ido a trabajar, pero este se devolvió encontrando, al parecer, a Jeison acostado en la cama con la mujer. La pareja sentimental de la femenina con la que Jeison mantenía esa relación oculta presuntamente llegó armada con una pistola y amenazó a Jeison llegando al punto de enfrentarse físicamente en una riña”, conoció este medio de comunicación, de acuerdo a las investigaciones de las autoridades judiciales.

Por ahora no hay capturas por este caso y las investigaciones apenas empiezan.