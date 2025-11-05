En una operación desarrollada en el municipio de Aracataca, Magdalena, las unidades de la Policía Nacional desmantelaron una red dedicada al tráfico de armas de fuego y de estupefacientes.

El coronel Javier Duarte, comandante de la institución en esta sección del país, informó que el aludido resultado se produjo gracias al trabajo de inteligencia policial aunado a la colaboración de la comunidad con información valiosa.

Además de la incautación de armas de fuego letales y no letales, entre ellas revólveres y pistola, los uniformados también hallaron armas traumáticas, neumáticas, fusiles, escopetas, rifles y pistolas, al igual que más de 120 cartuchos de diferentes calibres, entre 38, 9 y 12 milímetros, 320 cartuchos traumáticos y 280 gramos de base de coca.

En desarrollo de este operativo fue capturado un hombre que está a disposición de la Fiscalía General de la Nación y a la espera de que un juez de la República le resuelva su situación judicial.

Destaca el coronel Duarte que esta operación les permitió descubrir que en la casa donde estaban las armas y la droga contaban con un circuito cerrado de más de 18 cámaras de seguridad “utilizadas por los delincuentes para monitorear los movimientos policiales y evitar su captura. Seguimos la pista de otras dos personas que podrían estar vinculadas, entre ellas exintegrantes de las Fuerzas Militares y de Policía”.