Como Luis Carlos Durán Carrascal fue identificado por las autoridades el hombre que murió en medio de un accidente de tránsito en las vías del Magdalena.

De acuerdo con las autoridades, el hombre de 55 años, oriundo del municipio de Curumaní, se movilizaba en una motocicleta Bóxer, color rojo, a la altura del corregimiento de Bellavista, jurisdicción del municipio de Fundación.

Al parecer, el sinestro se produjo cuando Durán Carrascal chocó contra una rama de un árbol, que había caído minutos antes sobre la vía.

Según testigos, la víctima habría salido expulsada de la motocicleta, impactándose directamente contra el asfalto.

Tras quedar tendido en la carretera, residentes del sector lo trasladaron hasta un centro asistencial debido a los múltiples golpes que sufrió.

En el centro de salud del municipio de Algarrobo, los médicos de turno confirmaron su muerte minutos después.

Se conoció que Durán Carrascal se dirigía a su vivienda, ubicada en el municipio de Fundación, Magdalena.