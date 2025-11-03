Un hombre falleció en medio de un violento accidente en la Troncal del Caribe, en la vía que comunica a Santa Marta con el departamento de La Guajira, a la altura de Dibulla.

La víctima fue identificada por las autoridades como José Jiménez, quien conducía una motocicleta sobre la vía principal, cerca del corregimiento de Las Flores, cuando, al parecer, habría perdido el control del vehículo.

Según el reporte de la Policía, Jiménez sufrió múltiples heridas graves debido a caída.

Tras el accidente, personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo; sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional fueron alertadas del caso, por lo que adelantan investigaciones para determinar las causas del fatal accidente.

Miembros del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín realizaron el levantamiento del cuerpo de José Jiménez, para luego trasladarlo a Medicina Legal.