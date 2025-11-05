La Aeronáutica Civil inició las investigaciones tendientes a establecer las causas del accidente de una avioneta Piper Navajo de matrícula HK 5031-G que se registró la noche del martes 4 de noviembre en el Aeropuerto Las Brujas, de la ciudad de Corozal, Sucre.

En la aeronave viajaban dos adultos y dos menores de edad, además del piloto. Todos lograron salir ilesos.

Las primeras versiones que se conocen del caso es que la avioneta salió del aeropuerto Los Pozos, en San Gil (Santander) hacia Las Brujas, en Corozal (Sucre), y al momento del aterrizaje se le presentó un problema y terminó estrellada contra una parte de la pista.

Además la ciudadanía que habita cerca al terminal aéreo informa que la avioneta realizó varias vueltas y tenía un ruido extraño, lo que les llamó la atención.

Tras el caso el personal del aeropuerto, además de la Defensa Civil, bomberos y equipos médicos llegaron hasta el lugar para atender la situación y verificar el estado de salud de los ocupantes y de la aeronave.

Las investigaciones que iniciaron buscan establecer si las causas del accidente están relacionadas con una falla mecánica, condiciones meteorológicas adversas o alguna situación atribuida al piloto.