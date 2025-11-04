Al término del tradicional consejo de seguridad que todos los martes lidera en Sincelejo el alcalde Yahir Acuña Cardales fue anunciada una millonaria recompensa que tiene por objeto ubicar para judicializar a los actores criminales que delinquen en la ciudad, en especial para los temas de extorsión y sicariato.

Leer más: Joven con prisión domiciliaria murió en accidente de tránsito

El anuncio contundente del mandatario de los sincelejanos se produce con ocasión de los dos crímenes, con arma blanca, que se registraron el sábado 1° de noviembre en los barrios La Terraza y Altos del Rosario. El primero de ellos, que cobró la vida de Carlos Alberto Ramírez Mercado, habría sido una retaliación por el no pago de extorsión.

alcaldía de Sincelejo/Cortesía

“La guerra contra estos señores, sea Clan del Golfo, Norteños, o cualquier otro, es frontal. No descansaremos hasta devolverle la tranquilidad a cada familia sincelejana”, sentenció el alcalde, indicando que la ofensiva contra el homicidio y la extorsión en la ciudad ha sido reforzada.

Lea además: Hombre es enviado a prisión por asesinar a su pareja en San Onofre, Sucre

Agregó el alcalde de los sincelejanos junto a los coroneles Nelson Cano y Aimer Alonso, comandantes de la Infantería de Marina y Policía Nacional en Sucre, respectivamente, que “estamos realizando un trabajo interinstitucional con la Policía y la Armada Nacional y las demás instituciones para enfrentar con toda la capacidad del Estado a quienes atentan contra la seguridad de los sincelejanos. Ya tenemos líneas de investigación sólidas que nos permitirán identificar y capturar a los responsables de los últimos hechos ocurridos en la ciudad”.

Precisó que, si bien los resultados son altamente exitosos, se siguen presentando hechos que representan un reto permanente frente a las dinámicas de seguridad, por lo que el trabajo articulado con las autoridades continuará siendo una prioridad de su gobierno.

Lea además: Cartagena estrenará coches eléctricos en reemplazo de los de caballos durante la conmemoración de su Independencia

Finalmente recordó que Sincelejo registró una reducción del 67% en los homicidios en el año 2024 frente a los que hubo en el 2023, y una disminución adicional del 20% en lo corrido de la vigencia 2025. En total, desde el inicio de su mandato, la ciudad presenta una reducción histórica cercana al 90% en los casos de homicidio.