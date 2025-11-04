Un juez de la República con funciones de control de garantías envió a prisión a Anderson Licona Berrío, señalado de haber asesinado a su pareja sentimental Januaris del Rosario Rodríguez Julio el pasado 23 de octubre.

El feminicidio ocurrió en la zona urbana del municipio de San Onofre, en el norte del departamento de Sucre, cuando la mujer salió de su trabajo y era acompañada por la hija de ambos y caminaban por una calle del barrio Las Flores.

De un momento a otro se les apareció Anderson Licona Berrío que atacó, en múltiples oportunidades, a su pareja sentimental con un arma blanca causándole la muerte de forma inmediata y en presencia de la menor de edad.

El señalado asesino huyó y se fue a autolesionar, pero las unidades de la Policía lo evitaron y de paso lo detuvieron y dejaron a disposición de la Fiscalía que lo procesó por el delito de feminicidio agravado que este no aceptó en desarrollo de las audiencias preliminares.