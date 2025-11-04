La rápida reacción de las patrullas de la Policía Nacional que prestan sus servicios en el municipio de Tolú, zona costera del departamento de Sucre, permitió la captura de Gustavo Adolfo Teherán Mármol, de 32 años.

La detención, de acuerdo con el reporte de la institución, se produjo en flagrancia en el barrio El Arroyito, a la altura de la carrera 24, después de que al parecer le causara la muerte a Kevin Andrés Berrío Berrío, de 32 años, y lesionara al tío de este Julio Antonio Berrío Pérez, de 56, en medio de una riña.

Los uniformados atendieron el llamado de la ciudadanía que reportó una riña y al llegar al sitio indicado encontraron el trágico saldo y lograron neutralizar al autor y con ello evitar más víctimas.

Gustavo Adolfo Teherán Mármol es procesado por la Fiscalía por los delitos de homicidio y lesiones personales. A Kevin Andrés Berrío Berrío le causó múltiples heridas en el pecho y tórax, y al tío de este en la región occipital, torácica y supraclavicular derecha, por lo que permanece bajo pronóstico reservado en un centro asistencial de alta complejidad en la ciudad de Sincelejo.