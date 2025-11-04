El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, advirtió este martes en un evento académico en torno a la conmemoración de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia que el presidente Gustavo Petro no está invitado al evento central de la memoria sobre la toma y retoma de la sede judicial.

“Es un acto íntimo al que no están llamadas otras ramas del poder como la legislativa y ejecutiva”, dijo el togado a periodistas.

Tejeiro hizo además un llamado a cesar la agresión, la desinformación y la polarización en el país y ratificó que ningún ciudadano está autorizado para descalificar la justicia.

“A las decisiones de la justicia se les debe respetar”, respondió el magistrado a las publicaciones en las que Petro negó que el M-19 hubiese asesinado al magistrado Manuel Gaona.

Y concluyó que “hoy, sin olvidar el pasado, el país debe pensar en el futuro, en el país que los colombianos quieren y que sea pacífico, seguro y tranquilo”.