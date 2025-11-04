El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, advirtió este martes que el principal responsable del holocausto del Palacio de Justicia, perpetrado entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, fue la guerrilla del M-19.

Lea también: Juez investigada por otorgar la libertad condicional a Emilio Tapia está en la mira por supuestamente obstaculizar su recaptura

Así lo advirtió el togado en el evento académico realizado este martes en conmemoración de la toma y retoma de la sede judicial.

“El M-19 utilizó un amplio arsenal destructivo contra la población civil (…). Por lo tanto, y lo decimos sin ambages, de acuerdo con las investigaciones, el principal responsable de la toma del Palacio de Justicia fue el movimiento guerrillero M-19”, aseveró.

Lea también: Nicolás Petro no asistió presencialmente a audiencia: argumenta que no pudo comprar tiquetes por las sanciones de la Lista Clinton

Así mismo, expuso que que recordar lo sucedido en noviembre de 1985 es un acto de responsabilidad frente a lo que no se puede volver a permitir.

“La toma del Palacio de Justicia no fue una acción genial, sino demencial, un acto terrorista, según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado”, concluyó.

Lea también: En video quedó captado el rostro del otro presunto agresor de Jaime Esteban Moreno, el estudiante universitario que murió por golpiza