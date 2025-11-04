El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, anunció que en 15 días inicia la instalación de reductores de velocidad en el tramo vial El Bongo-Botero-San Roque- Kilómetro Cero, en la zona norte.

La promesa del mandatario a los sincelejanos que habitan este sector de la ciudad se produjo la tarde del lunes festivo en el marco de la entrega oficial de esta obra que él encontró siniestrada al inicio de su gobierno y que debió finalizar en pro de una mejor movilidad desde y hacia la zona norte.

Fueron intervenidos en total 98 metros lineales con calzada, andenes y bordillos terminados al 100%.

“Muy a pesar de que en nuestra administración terminamos San Roque – La Pollita, no era correcto venir hasta no concluir el Kilómetro 0, para que este corredor vial se consolidara como una verdadera alternativa de movilidad hacia el Golfo de Morrosquillo, al servicio de la gente”, expresó el alcalde Yahir Acuña durante el recorrido que se efectuó en medio de una llovizna.

Con la instalación de los reductores de velocidad el alcalde pretende garantizar una circulación más segura para todos los usuarios, pues se ha incrementado la accidentalidad y hace precisamente cuatro días ocurrió un accidente que cobró la vida de una joven mujer.

Pero a su vez el mandatario de los sincelejanos llamó la atención de los ciudadanos para que sean responsables al conducir.

La obra que ya fue entregada oficialmente la contrataron en el año 2017.