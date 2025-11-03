La trágica muerte de Januaris del Rosario Rodríguez Julio, a manos de su pareja sentimental el pasado 23 de octubre, en la zona urbana del municipio de San Onofre, encendió las alarmas de la Red Comunitaria de Prevención y Detección de Violencias contra las Mujeres, las Niñas y los Niños de Sucre.

Esta organización de la sociedad civil no solo rechazó categóricamente el feminicidio a través de un extenso comunicado a la opinión pública, sino que también exteriorizó “nuestra profunda preocupación ante la alarmante situación que enfrentan las mujeres del municipio de San Onofre”, debido a que en los últimos dos meses se han registrado hechos con “presunción feminicida y que aún no han sido esclarecidos, lo que incrementa el temor y la vulnerabilidad de las mujeres en el territorio”.

Consideran que el acto atroz del que fue víctima Januaris del Rosario Rodríguez Julio a sus 35 años, refleja la persistencia de las violencias machistas que vulneran la vida y dignidad de las mujeres; además en su criterio, el feminicidio de Januaris “no es un hecho aislado, sino parte de una estructura de impunidad, silencio y normalización que sigue permitiendo que las mujeres sean asesinadas en sus propios hogares y por personas que deberían protegerlas".

La Red Comunitaria añadió además que “cada feminicidio es una herida abierta en nuestra sociedad, una señal de que aún falta voluntad política, recursos institucionales y compromiso ciudadano para erradicar esta violencia estructural”.

Declarar a San Onofre en estado de emergencia

Anota la Red que las violencias psicológica, física, sexual, económica y patrimonial son una realidad en la vida de las mujeres, por lo que exigen acciones urgentes, articuladas y sostenidas por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales, “siendo indispensable el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, atención y protección, así como garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias”, porque la vida de las mujeres no puede seguir siendo una estadística ni una nota de prensa pasajera, e instan a las instituciones a que se considere declarar al municipio de San Onofre en estado de emergencia por la alta incidencia de las violencias de género y los feminicidios que llevan a considerar la situación como una emergencia de salud pública que exige respuestas colectivas, firmes y permanentes.

Finalmente la Red Comunitaria de Prevención y Detección de Violencias contra las Mujeres, las Niñas y los Niños de Sucre, reafirma que no se callará ante el dolor, no normalizará el miedo y no descansará mientras una sola mujer viva en riesgo.