En la vía que comunica a los municipios de Manaure y La Paz, en el Cesar, perdió la vida Yoeimis Carolina Contreras, de 19 años, al sufrir un accidente en motocicleta, en hechos registrados el pasado lunes festivo en horas de la tarde.

Esta joven se desplazaba junto con Jhon Edier Arbalez López, quien iba en condición de parrillero en el vehículo, y quedó gravemente herido por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Marino Zuleta Ramírez, de La Paz.

De acuerdo con las autoridades, versiones preliminares señalaron que Contreras era la conductora de la motocicleta, y en una curva perdió el control hasta estrellarse con un árbol y quedar muerta de inmediato.

De igual manera se estableció por información de la Policía Nacional, que la ahora fallecida había enfrentado a la justicia al ser capturada en el sector Elenita Dos, de Pueblo Bello, cuando en medio de un procedimiento de verificación de antecedentes y registro a persona, le hallaron un bolso que contenía 353 dosis de marihuana y una gramera digital, elementos comúnmente utilizados para la dosificación y comercialización de estupefacientes.

En ese momento, la mujer se encontraba acompañada de un menor de edad que fue aprehendido, ambos por el delito tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conforme al artículo 376 del Código Penal Colombiano, por tanto en la actualidad tenía prisión domiciliaria.