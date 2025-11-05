Un juez de control de garantías dictó al teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia con vigilancia de dispositivo electrónico, tras ser señalado de agredir sexualmente a una auxiliar de la Policía Nacional.

La Fiscalía General de la Nación indicó que los supuestos hechos cometidos por Rodríguez Campos, habrán ocurridos el pasado 29 de septiembre, en el municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, el subcomandante del Departamento de Policía de La Guajira, habría pedido a la joven que acudiera a su alojamiento supuestamente para darle algunas instrucciones relacionadas con el servicio. Sin embargo, los elementos materiales probatorios indican que, contrario a esa intención y valiéndose de su posición jerárquica y rango en la institución, la habría sometido a actos indecorosos de tipo sexual en contra de su voluntad.

Según el ente acusador, la víctima, en medio de la agresión, logró salir de la habitación y le contó a una compañera lo sucedido.

A raíz de esto, se inició una investigación interna que generó la suspensión provisional del exsubcomandante de La Guajira por tres meses; mientras avanza el proceso disciplinario en su contra.

El uniformado deberá responder por los delitos de acto sexual violento agravado, el cual no fue aceptado por el implicado.