El departamento del Cesar ha presentado una disminución en las muertes por dengue, debido a la detección temprana de esta enfermedad transmitida por la picadura del zancudo Aedes aegypti. En este proceso ha sido fundamental la atención oportuna y educación comunitaria que han realizado desde la Secretaría de Salud Departamental en cada municipio.

En este sentido, han notificado que durante lo corrido del año se han reportado 2.972 casos de dengue, de los cuales el 43,6 % corresponde a dengue sin signos de alarma, el 54,6 % a dengue con signos de alarma y solo el 1,8 % a dengue grave, cifras que representan una disminución del 1 % en los casos en comparación con el 2024, cuando se notificaron 2.956 casos en el mismo periodo.

En total, 15 municipios del departamento han reducido significativamente el número de casos, entre ellos Valledupar, Bosconia, Becerril, Curumaní, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, Pueblo Bello y Chimichagua.

Los municipios que actualmente se encuentran en zona de alarma son Río de Oro, Valledupar, La Paz y El Paso, los cuales continúan bajo seguimiento permanente por parte del equipo de vigilancia en salud pública.

Entre las estrategias implementadas se destaca el monitoreo entomológico permanente, que consiste en observar, capturar y analizar los mosquitos, en este caso Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, para conocer: dónde y en qué cantidad están presentes los mosquitos en una zona; cómo se comportan (si están reproduciéndose más rápido, si hay más larvas o adultos); qué tan sensibles son a los insecticidas usados en las fumigaciones y en qué lugares hay mayor riesgo de transmisión de enfermedades.

Con esta información, el equipo de la Secretaría de Salud departamental dirige las acciones de control, como las fumigaciones focalizadas, la eliminación de criaderos, las campañas educativas y el fortalecimiento de la atención médica oportuna en los centros asistenciales.

“Este resultado es fruto del trabajo articulado entre la Secretaría de Salud Departamental, los municipios y las comunidades. Gracias a las jornadas de limpieza, las campañas escolares y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, hemos logrado contener el brote y reducir la letalidad del dengue en nuestro territorio”, destacó la secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez.

Asimismo, las autoridades de salud hacen un llamado a toda la ciudadanía para mantener las medidas de prevención en los hogares como eliminar, limpiar o tapar recipientes que puedan acumular agua estancada, como llantas, floreros, bebederos de animales y tanques; cambiar frecuentemente el agua de los floreros y cepillar sus paredes; mantener los patios y áreas al aire libre limpios, así como rellenar tanques sépticos en desuso.

De la misma manera se recomienda el uso de ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, aplicar repelente de mosquitos en la piel expuesta y usar mosquiteros o toldillos en las camas para evitar las picaduras durante el sueño.