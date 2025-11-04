El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, emitió sentido de fallo condenatorio, en contra de Ana Iris Batista Arrieta, acusada por la Fiscalía 16 seccional, del delito de homicidio agravado, como autora intelectual del asesinato de su esposo, Jorge Eliecer Gómez Bracho, quien era sargento primero activo del Ejército Nacional.

Estos hechos tuvieron lugar en el restaurante ‘pollo árabe’, de esta capital, el 17 de agosto de 2010, cuando la pareja se encontraba comiendo y sujetos armados ingresaron simulando un atraco, lo cual fue desvirtuado por las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre estas, los testimonios de los autores materiales del crimen, Olga Coronado, alias La Chiqui; Elías Mandón Buitrago, y Daimer Zúñiga, alias Kevin. La primera de ellos, aceptó su responsabilidad, mientras que los demás fueron vencidos en juicio.

De acuerdo con lo expresado por la juez, el asesinato se cometió con ánimos de lucro por parte de la condenada, por lo cual cobra mayor responsabilidad y punibilidad. Para ese entonces el sargento primero, tenía un seguro de vida, además de otros bienes materiales, como también la pensión para quien quedara como beneficiario.

“Se reúnen los requisitos para acreditar los hechos sucedidos, la prueba técnica científica y los testimonios de los peritos forenses confirman la muerte con arma de fuego. Los elementos materiales encontrados en la escena confirman las versiones entregadas por los coautores materiales sobre el encasquillamiento del arma, lo que elimina cualquier duda sobre la naturaleza del crimen tratándose de un sicariato, desvirtuando un hurto”, indicó la juez.

Afirmó además que los testimonios fueron claros indicando que la condenada fue quien expuso a la víctima en dos ocasiones y entregó el dinero para el homicidio, también ocultó la condición de militar que tenía su esposo.

“Daimir indicó que presenció reuniones para la planificación del homicidio, pago de dinero por parte de la acusada y su reacción posterior a los hechos. Se sustenta en un conjunto de pruebas directas e indicios graves, precisos y concordantes que permiten afirmar más allá de toda duda participó en la planeación, coordinación y financiación del homicidio de su esposo con el propósito de obtener beneficios económicos derivados del seguro de vida, la pensión y los bienes patrimoniales de la víctima, de los cuales finalmente fueron apropiados por una inusual rapidez”, manifestó la juez en la lectura de la sentencia.

Además relató que la Fiscalía expuso que la acusada en la fase investigativa del hecho punible ofreció una versión imprecisa, y no aportó datos útiles para identificar al agresor, a pesar de haber estado presente en el lugar del crimen.

Por tanto los alegatos defensivos no cobraron fuerza suficiente ante los presentados por el ente acusador.

Seguidamente del sentido del fallo condenatorio la próxima audiencia para conocer los años de prisión que le espera a Ana Iris Batista Arrieta, quedó programada para el 10 de diciembre. Por lo pronto, la Fiscalía solicitó que no le fuera otorgado ningún beneficio toda vez que la pena supera los 4 años de cárcel.