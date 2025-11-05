La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, y los alcaldes de los municipios de Sincelejo y Los Palmitos, Yahir Acuña Cardales y Gabriel Rey, respectivamente, se sumaron este miércoles a los actos conmemorativos por los 134 años de la Policía Nacional.

Las autoridades acompañaron a los hombres y mujeres que prestan sus servicios a la patria desde el departamento de Sucre a una santa misa en la Catedral San Francisco de Asís y posteriormente a una ofrenda floral, así como a un acto público en el Parque Santander donde la comunidad en general también se sumó a la celebración y le agradeció a la Policía por sus servicios.

Policía de Sucre/Cortesía

Durante la ceremonia, el comandante del Departamento de Policía Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Trinan, expresó que “este aniversario no solo celebra el pasado, sino el presente que construimos cada día con esfuerzo, resultados y compromiso. Y celebra también el futuro, ese que seguiremos edificando junto a las autoridades, las instituciones y las comunidades, porque la seguridad es una tarea que solo se logra cuando caminamos unidos”.

El alto oficial destacó que hoy más que nunca la labor policial se fortalece bajo las líneas de acción trazadas por el Director General de la Policía Nacional: Seguridad, Dignidad y Democracia, tres pilares que orientan el servicio hacia la protección de la vida, el respeto por los derechos humanos y la cercanía con la gente.

Por su parte el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, felicitó a los hombres y mujeres de la Policía Nacional. “Las palabras son pocas para agradecerles la labor, el esfuerzo y el trabajo que hacen todos los días por nuestra ciudad. Los uniformados de la Policía merecen ser exaltados y reconocidos porque son de los pocos servidores del Estado que colocan el deber antes que la vida. La administración municipal de Sincelejo y la ciudadanía les agradecemos una vez más por cuidar, proteger y garantizar la seguridad de la ciudad”.